今天盤面指標股緯穎(6669)、緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)收盤都未能鎖漲停價，成交放量下雖然有利多頭續攻，但短線漲幅過大，卻也是最大的利空。

台股今盤面，以AI伺服器、電動車等族群表現較為強勢。大盤指數收盤站回月線有利技術面轉強，但成交量爆逾4000億元，籌碼面不利多方，未來恐呈現上檔有壓震盪加劇。

法人指出，美國通膨降溫，費半及那斯達克指數偏強，有利台灣電子股表現，對台股多頭影響是正面。但從中長期觀察，由本波段高點17346連接7月4日的17154高點所形成下降趨勢線反壓，與萬七之上的賣壓沈重，加上今天指標股爆量，集中市場成交量爆逾4000億元，都顯示未來指數震盪幅度擴大難免。

操作策略上，法人建議短打下半年產業趨勢成長股與政策加持股，減碼第二季營收表現不佳、技術指標繼續偏弱股。做多留意如服器上下游供應鍊、重電政策股；做空留意技術線型走弱的航運股和法人減碼股。