台中市一名張姓男子於2022年7月間駕駛小貨車行經中市北屯區時，認為楊男駕駛小轎車未行禮讓，竟憤將小貨車逆向開至楊男前方，後持工具刀逼近、當場質問楊男，嚇得楊男當下報警處理。事後，張男否認犯行，辯稱其行徑為「自保」，檢方則以張男當下並無危險，因此談不上自保。台中地方法院經審理，依恐嚇危害安全罪起訴，判刑5月，可易科罰金，仍可上訴。

根據判決書，張男於2022年7月8日上午10時21分許，正駕駛自用小客貨車，沿台中市北屯區順興街由北往南行駛，此時正好遇上楊男駕駛轎車，沿松竹五路一段左轉，同往順興街方向行駛。張男認為楊男未先禮讓他，因此心生不滿，於是直接跨越雙黃線，違規逆向將車停至馬路中央。見成功擋住楊男後，他手持工具刀再下車，逼近當時仍於車內的楊男，楊男後以行車紀錄器報警處理。

台中地檢署偵查時，張男辯稱其行徑是出於「自保」，然台中地檢署檢察官認為，張男當時身無涉險，因此無法構成「自保」一說，並依卸責之詞採信起訴。

台中地院經審理，認定張男因為心生不滿，即放任自身情緒，恣意恐嚇他人，法治觀念薄弱，行為實屬不該。法官審酌，張男事後終能坦承犯行，而告訴人楊男亦無意追究，同時考量張男過往曾有相類妨害秩序前科紀錄之素行，最終依恐嚇危害安全罪判刑5月，可易科罰金。全案仍可上訴。