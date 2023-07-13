義大利法院近日做出爭議判決，一名66歲學校管理員突襲將手伸入一名17歲女學生的褲子內，撫摸女學生臀部5至10秒，原本檢方求處3年半有期徒刑，不過法官竟宣判無罪，原因是管理員撫摸時間「未達10秒」，未展現猥褻意圖，判決讓義大利社會炸鍋，許多人紛紛拍攝摸奶、摸私處10秒的影片表達抗議。

羅馬法官判決一名66歲學校管理員撫摸17歲女學生臀部無罪，引發民眾拍攝「揉奶」影片。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，這起性騷擾事件發生在去（2022）年4月，這名羅馬17歲女學生在校內走上樓時，突然感覺褲子被拉下，一隻手從後方伸進內褲裡撫摸她的臀部，女學生轉頭後發現是66歲學校管理員阿沃拉（Antonio Avola）。

被逮個正著的阿沃拉當時回應：「親愛的，我只是在開玩笑。」

女學生後續向警方報案，阿沃拉也被控性侵，遭檢察官求處3年半有期徒刑，他受審時坦承在未獲同意的情況下撫摸女學生，但強調只是開玩笑。

Italian uproar over judge's 10-second groping rule https://t.co/ScanmRQ1Pv — BBC News (World) (@BBCWorld) July 12, 2023

羅馬法官本周裁決時竟宣判阿沃拉無罪，理由是因為他「只撫摸5至10秒鐘」，而且他的手沒有在內褲內「游移」太久，法官認定阿沃拉沒有意圖嚴重猥褻女學生，將手伸進女學生褲子內確實「糊塗」，但沒有展現「性慾」的跡象。

法官更指出，阿沃拉辯稱整件事只是「好玩的玩笑」的說法「似乎頗有說服力」，行為並「不構成犯罪」，因此判阿沃拉無罪。

針對法官判決，這名匿名女學生昨（12）日首度打破沉默受訪：「法官判他是在開玩笑？對我來說並不是玩笑。」

「這名管理員在沒說話的情況下從後面過來，他將手伸進我的褲子內、內褲裡，他撫摸我的臀部…傷害我的私密部位，對我來說這不是玩笑，年長男性不應該和青少年開這樣的玩笑。」

女學生表示，這起案件讓她感覺被雙重背叛，一方面是學校，一方面是司法機構，「我開始認為相信這些機構是錯的，這不是正義」。她擔憂法院的判決會阻礙其他被騷擾的女性出面。

這起爭議判決也引發義大利社會炸鍋，「短暫撫摸」（palpata breve）、「10秒」（10secondi）等辭彙成為社群平台熱門標籤，義大利民眾紛紛在網路上分享撫摸胸部、臀部長達10秒的影片，這些影片通常令人難以直視，目的是表達短短10秒時間實際上相當漫長。

Bidello assolto, la “palpata breve” non è reato. Parte il trend social: «Ma voi lo sapete quanti sono 10 secondi?»

Poi ci lamentiamo per le leggi africani... pic.twitter.com/VEMRKp4l0g — Roberto Avila (@DomPer888) July 11, 2023

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