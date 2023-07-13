2024總統大選各參選人持續努力表現，期盼能夠獲得選民支持，但民進黨參選人賴清德近日雖然在民調上處於領先位置，數字卻未能再往上衝、明顯有「天花板」。對此，常被視為賴清德子弟兵的民進黨立委林俊憲認為，賴失去的選票是被民眾黨參選人柯文哲給搶走的，希望賴能努力衝破天花板。

林俊憲昨（12）日在廣播節目《POP撞新聞》接受專訪，談到總統大選，他認為四腳督的情況不會出現，也就是鴻海創辦人郭台銘不會獨立參選，近日的各種舉動只是要確保自己保有籌碼，且各方都會有類似做法，如柯文哲現在民調第2，連郭都已經不需要了，又怎麼會想跟國民黨談。

林俊憲提到，最近藍營內部尚未整合，各界也關心藍白合能否成功，雖然看似紛紛擾擾，但因為吸走所有的焦點，賴清德同樣也被影響，所以賴的民調表現從最初的40％左右，到現在只剩35％，他認為流失的5％就是被柯文哲給吸走，且不論是藍或綠的票，柯都拿得到。

不過林俊憲也說，想看出各黨實力還有一個很重要的階段，就是要等立委名單全都確認！他解釋，國民黨現在很多小雞還沒歸隊，但藍營在苗栗以北的小雞非常強，而民眾黨雖然是「頭大腳輕」，柯文哲一人獨強，但只要提名立委就會對戰局產生影響，所以藍營小雞現在不敢打柯，其實就是怕會被柯給針對。