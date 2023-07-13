台中市立委第1選區民眾黨徵召前立委蔡壁如挑戰民進黨立法院副院長蔡其昌，蔡壁如12日表示，第1選區她大致都跑過了，發現地方的熱情且不乏想要改變的心聲，此次選舉她會全力以赴，未來也不排斥讓台中成為第2個故鄉，繼續深耕，「我是做任何事，就下定決心要做到好的人」。

蔡壁如表示，許多人好奇她為何來到台中選舉，且選擇挑戰性高的第1選區？其實是黨主席柯文哲希望能在中南部深耕，原先想過到高雄，但是找不到著力點，而台中不僅南來北往方便，有很多隱形冠軍且人文匯集，對新事物的接受度高，她過去多次來到台中輔選，也和幹部們建立一定的基礎。

她說，這次來台中選舉，感受到幹部們的溫暖，近日她和近70名幹部聚會，感受到地方市黨部的團結；2024的選舉應該也是決戰中台灣，她來台中深耕、扎根，也讓柯文哲能常來中部，凝聚中台灣，讓大家願意支持柯文哲和民眾黨，中一選區願意支持她。

曾有人質疑蔡壁如空降下來，是不是選完拍拍屁股就走了？她笑說，「很歹勢，我一定是深耕」，她今年60歲了，人生轉個彎，可能從此就把中台灣當作她的下一個故鄉，「我這個人做任何事，一旦下定決心就會把事情做到好」。

面對這場艱困的選戰，她則表示，希望打一場快樂的選舉。同時建立起民眾黨往下扎根的組織戰略，以戰養戰；選舉一定是科學和專業，用這樣的信念將它建立起來，中台灣好後再向下拓展，免得柯文哲常說濁水溪以南是一片沙漠，「這片沙漠再經過幾次選舉，將出現綠洲和果實」，這是她的信念。

蔡壁如為投入這次選舉，已將戶口遷至台中市外埔區三崁路的老宅，那是她閨蜜家裡的老宅，從學生時期就常去借住。蔡壁如笑說，聽聞他們家族還曾出過五品秀才，戶籍遷過去也希望搏個好彩頭。雖然對方聽到她來台中選舉，很熱情歡迎她去居住，不過評估後選擇在清水區租屋。