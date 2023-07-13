一行3人登山隊伍利用3天攀登奇萊南華路線，其中一名39歲施姓女山友昨卻疑在下山途中跌倒造成左腳骨折，經領隊通報求援，消防局先派遣人員趕赴救援，並在今早協請直昇機吊掛下山送醫治療，無生命大礙。

3人登山隊伍攀登奇萊南華路線，本月11日從南投屯原登山口入山，預計13日從同處出來，施女昨上午在光被八表與天池山莊的路徑上，疑失足跌倒，以致左腳骨折，另外2名隊員趕緊通報求援，再陪同女子慢慢步行返回天池山莊等待救援。

花蓮縣消防局接獲轉報後，考量山區恐出現午後雷陣雨，先由3名警消、2名花蓮林管處南華工作站護管員成立救難隊伍，從花蓮驅車趕赴屯原登山口徒步救援，今天清晨7時許，再申請空勤總隊出動直升機，在上午8點多將人吊掛下山，送醫治療，無生命危險。

消防局表示，經通報求援座標推測，施女受傷位置較靠近光被八表，推測應是在從南華山返回天池山莊的途中受傷。

由於暑假期間，從事登山活動的人較多，空勤總隊完成救援施女的任務後，接著又再飛往花蓮卓溪鄉馬路巴拉讓山三叉營地，將一名疑高山症發作的52歲洪姓領隊吊掛下山，所幸就醫後無大礙。