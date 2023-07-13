民進黨近日爆發性騷擾吃案事件後，引發各界重視職場性騷擾，行政院今天送出「性別平等工作法」草案，包括要求雇主接獲申訴後要通報性騷擾，但因沒有罰責，外界憂心恐淪空談，勞動部官員認為，性騷擾防治法雖然也有通報義務、但未有罰責，因此也未在性工法中訂定。

勞動部常務次長陳明仁表示，此次性工法修正主要為因應近日爆發的＃metoo事件，修法為以被害者保護為中心，並打擊加害人、扼止性騷擾事件，預估此次修法後還要修正包括性騷擾防治準則、調查辦法、性平會機制、法律扶助及性工法施行細則等。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說，「友善」、「有效」及「可信賴」等原則，並有「建立公權力介入的外部申訴管道」、「行為人負責人加行政罰、加重懲罰性賠償」、「強化雇主防治意識及責任」及「完善被害人保護及扶助」。

黃維琛也說，此次增訂10至29人公司應訂定性騷擾申訴管道，未訂定會要求限期改善，再未執行的話開罰1萬至10萬元，30人以上事業單位未訂定直接罰鍰2萬至30萬。

黃維琛說明，草案明定最高負責人為性騷擾行為人時，勞工可向地方主管機關直接申訴，如果查證屬實則可處雇主1萬至100萬元罰鍰；如果行為人非公司最高負責人，當控訴人不服公司調查或調查遲延等，也可提出申訴，並命雇主採取必要處置，未依該處置做為處事業單位1萬元至5萬元罰鍰。

黃維琛提及，此次也規定權勢性騷擾或最高負責人為性騷擾行為人，被害人可以向行為人求償1至5倍不等的懲罰性賠償，如果認定權勢型性騷擾情節重大，雇主還可直接「懲罰性解僱」勞工。

黃維琛指出，為有利被害人指控，雇主可以要求情節重大的被指控人停職、不用給付薪資，如果性騷擾不成立再補給其薪資；或是最高負責人為行為人時，指控人也可要求留職停薪，性騷擾成立時再補給其薪資。

黃維琛提及，職安署也規劃在今年下半年針對性工法舉辦7000場次的法遵訪視及500場次的宣導會，盼雇主都能遵循。

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