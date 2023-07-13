歐洲議會以336票贊成、300票反對、13票棄權，以些微差距通過了這項法案。議員和成員國隨後將談判最終版本，爭取在2024年歐洲議會選舉前達成協定。

該立法要求成員國在2030年前採取措施，將其國土的5分之1陸地和海域恢復為自然。該法希望扭轉歐洲自然棲息地的衰落。歐洲有81%的棲息地被列為健康狀態不佳。

然而歐洲在此前進行了數月的政治宣傳，顯示歐盟國家和議員在此提議上有深刻的分歧意見。部分歐洲政府領導人警告稱，歐洲正在推行太多的環保法律，作為其總體綠色議程的一部分。

歐洲人民黨(EPP)領導了一場反對該計畫的運動，理由是該計畫將損害農民和食品安全。EPP主席Manfred Weber說，這是一場空洞的勝利，「只有我們團結起來，才能在綠色協定上取得成功，而這項糟糕的立法顯然不是這樣」。

然歐洲人民黨的說法遭到科學家和議員的駁斥，他們指出該黨在選舉前夕試圖利用錯誤訊息來拉票。

本周稍早時，歐洲議會也通過了削減削減農場汙染的法規。