在台灣，平均每4人就有1人飽受胃食道逆流困擾，若長期未治療，恐對身體造成更大傷害。營養師陳怡錞表示，想改善胃病就得注意飲食原則，包括三餐定時、細嚼慢嚥、吃七分飽、遠離咖啡因和酒精、避免高糖高油零食、少接觸刺激性食物及睡前2～3小時不要進食。其中，她提到，午餐後有午睡習慣者，要避免飯後立刻平躺，且也不適合趴睡，因腹部會被壓迫，較建議採半坐臥的睡姿。

陳怡錞在臉書專頁「Donna營養師-陳怡錞 保健營養專家」與個人網站撰文指出，胃病是現代人常見的文明病，然而，大部分腸胃問題都是吃出來的，若想改善胃食道逆流，就要從飲食方面著手。並分享7個飲食原則：

1、三餐定時：陳怡錞指出，餓過頭會導致胃酸往下腐蝕十二指腸，引發潰瘍；而三餐規律，也能避免高濃度胃酸侵蝕食道黏膜。

2、細嚼慢嚥：陳怡錞說，咀嚼食物是牙齒的工作，當進食過快，食物未充分被磨碎，大塊食物掉到胃裡，會增加其負擔。她建議，試著放慢吃飯速度，每餐至少吃20～30分鐘，胃不適情況會慢慢改善。

3、吃七分飽：陳怡錞強調，三餐除了定時外，定量也很重要，每次進食要避免一下子吃太多，建議吃七分飽就好，以免造成腹脹。

4、遠離咖啡因和酒精：陳怡錞指出，在胃病發作期間，要避免喝咖啡、茶、可樂及巧克力等含有咖啡因的飲料或食物，酒精性飲料也暫時先避免，以減少刺激胃酸分泌。

5、避免高糖高油零食：陳怡錞點出，蛋糕、冰淇淋、甜食或含糖飲料，都容易使胃酸過度分泌，可能使胃病更加嚴重，所以發作期間要避免。

6、不要接觸刺激性食物：陳怡錞表示，胃病發作期間，飲食務必清淡，遠離刺激性、辣的食物，以免傷害胃和食道黏膜。

7、睡前2～3小時不要進食：陳怡錞說，有胃食道逆流的人，睡前2～3小時不要吃消夜，可避免夜間胃酸逆流，也可減輕腸胃負擔。除此，她提到，若午餐後有午睡習慣者，也要避免飯後立刻平躺，趴睡也不適合因為會增加腹部壓力，較建議採半坐臥的睡姿，如直接坐在辦公椅上往後躺，或利用枕頭，將上身墊高30～45度。

除了上述7個飲食原則外，陳怡錞也提醒日常要注意4件事，包括遠離壓力、避免抽菸、避免過胖及避免穿緊身衣，都有助遠離胃食道逆流。

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