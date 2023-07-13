▲違規民眾搭乘波特船進入和平島公園一帶釣魚全都被無人機錄下蒐證，並通報相關單位取締。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

▲遭查獲2位違法釣客之魚獲，共有剝皮魚5隻、鸚哥魚7隻及石佬魚8隻，已全數海拋。（海巡署北部分署第二岸巡隊提供／徐佑昇基隆傳真）

東北角地區漁獲豐富，但部分區域雖屬於生態保護區，仍有民眾硬闖撈捕。海巡署北部分署表示，其第二岸巡隊的「UAV無人機區隊」於12日午間在和平島公園一帶海域執行飛航巡弋勤務，發現有民眾違規搭乘波特船進入公告禁止區域從事釣魚活動，當下蒐證並通報北觀處及基隆市警局取締，並函送主管機關裁處。

無所遁形！ 海巡利用無人機蒐證逮違法釣客

北部分署指出，第二岸巡隊所屬的「UAV無人機區隊」，於12日中午12時許執行平日的飛航巡弋勤務，發現疑似有民眾違規進入公告禁止的和平島公園近岸海域從事釣魚活動，已觸犯《發展觀光條例》之規定，當下立即運用UAV無人機蒐證違規畫面，並通報交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處及基隆市警察局第二分局和一路派出所派員至現場取締。

員警抵達現場後，查獲2名違規民眾分別是來自基隆的陳姓男子，以及來自台北的張姓男子。其觸犯法規為《發展觀光條例》第62條1項，最高可處50萬元罰鍰；以及第64條第1項之第1款、第3款，最高可處10萬元罰鍰。

經清點後，2男違規採捕漁獲共計有剝皮魚5隻、鸚哥魚7隻及石佬魚8隻，並將漁貨全數海拋，後續將相關資料函送主管機關裁處。

第二岸巡隊表示，UAV無人機具有機動快速及科技蒐證的特性，能有效取締海域違規採捕案件，積極保護海洋生態及資源。另呼籲民眾若於海域岸際發現有不法情事，可撥打「118」服務專線通報，海巡署將迅速前往處理。