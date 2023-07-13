桃園大園橫峰社區發展協會「一卷丹青千歲人生夢想彩畫」活動，現場共有60多位長輩參與。（蔡明亘攝）

橫峰社區發展協會「一卷丹青千歲人生夢想彩畫」活動，長輩們在講師引導下認真繪畫。（橫峰社區發展協會提供／蔡明亘桃園傳真）

超過4500歲！ 60長輩畫出36米超壯觀「千歲夢想畫」。

桃園市大園區橫峰社區發展協會今帶領60多位長輩，前往青埔公三公園辦理「一卷丹青千歲人生夢想彩畫」活動，在講師帶領下，將夢想或願望以畫筆展現，共同完成一幅長達36米的「千歲夢想畫」。這群長輩加起來超過4500歲，有的人畫出徵收前故鄉的回憶，也有人訴說婚姻與家庭，每幅都是獨一無二的珍貴故事。

橫峰社區發展協會理事長徐淑華表示，今帶領社區據點60多位長輩走到戶外，他們平均年齡約75歲，加起來超過4500歲，希望長輩在大自然環境中，以放鬆的心情，透過畫筆畫出夢想及願望，同時訓練長輩們的手部肌肉與動作協調性，活動手指關節及視力，今天長輩們選用色系多為明亮顏色，代表心靈開朗，大家都非常享受繪畫的樂趣。

大園一木一石花藝講師秦麗玉分享，今日引導長輩們回憶人生中印象最深刻、最有成就感或最想分享的回憶，大家眼睛都炯炯有神，期待透過畫筆展現自身故事，畫完後再落款留念，是相當特別的體驗。

桃園大園橫峰社區發展協會今帶領60多位長輩，前往青埔公三公園辦理「一卷丹青千歲人生夢想彩畫」活動。（橫峰社區發展協會提供／蔡明亘桃園傳真）

青山里長、橫峰社區發展協會常務監事李吳彩月也參與作畫。（蔡明亘攝）

今日長輩們畫出各自獨一無二的珍貴回憶，包括兒時故鄉，家庭、婚姻等故事，也有人題字寫道「牽手走一生」、「活在當下」、「但願人長久，千里共嬋娟」等語，令人動容。

桃園大園橫峰社區發展協會「一卷丹青千歲人生夢想彩畫」活動，有長輩畫出婚姻故事，並題字「牽手走一生」令人動容。（蔡明亘攝）

桃園大園橫峰社區發展協會「一卷丹青千歲人生夢想彩畫」活動，讓長輩畫出心中夢想與願望。（蔡明亘攝）

橫峰社區發展協會「一卷丹青千歲人生夢想彩畫」活動，有長輩畫出故鄉回憶。（蔡明亘攝）

青山里長、橫峰社區發展協會常務監事李吳彩月說，講師將關懷據點課程從室內拉到戶外，一一詢問夢想或願望，貼心引導長輩作畫，許多航空城徵收戶，都畫出過去懷念的故鄉景象，希望長輩們的願望都能實現。