新北餵藥案風波，新北地方檢察署宣布全案偵結不起訴，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室要求民進黨總統參選人暨副總統賴清德24小時內道歉。民眾黨發言人楊寶楨說，既然司法檢調結果出爐，當然尊重結果，希望不要再持續在此事上做政治攻防、攻擊，也還給教保員公道。

楊寶楨指出，這件事說清楚就好，因為剛開始新聞出來後，訊息混亂，包含侯友宜也認為老師好像有問題，國民黨陣營當時的確有一點慌亂。

她說，現在既然司法檢調結果出爐，當然就是尊重結果，希望不要再持續在此事上做政治攻防、攻擊，也還給教保員公道。