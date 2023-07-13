桃園市人口數逐年增加，其中平鎮區將近23萬人，但許多公家機關建築老舊、交通停車不便，市府規畫南勢行政園區，預計興建辦公棟及社福棟2棟建築，但該案工程經歷4次流標延宕，市府新建工程處指出，在追加預算1.4億後，9月中旬將以工程總經費5億9960萬元重新上網招標，順利的話可望明年1月動工。

市議員王佩毓指出，桃園市升格後，人口數從205萬增加至230萬人，平鎮地區人口也逼近23萬人，但平鎮地政、戶政辦公空間都很狹小，洽公、停車非常不方便。另外，南勢重畫區人口近3萬人，也欠缺公托、社福與活動中心。過往因為疫情、通膨、工資上漲等因素造成工程多次流標，如今預算追加終於到位，也期盼工程能順利招標發包出去。

南勢行政園區大樓興建基地位於平鎮區大興街及上海路120巷路口，規畫2棟符合綠建築標準的建物，其中，辦公棟提供市府機關單位進駐，包括平鎮戶政事務所、平鎮地政事務所、地政局南區地政資料中心、地方稅務局平鎮分局；社福棟則設置公托中心、社區關懷據點及市民活動中心。

市府新建工程處表示，之前歷經新冠肺炎疫情、缺工缺料等因素，現在都是營造廠在挑案子，所有工程經費預算都往上調，南勢綜合行政園區先前歷經4次流標，完全沒有廠商來投標，這次由市府追加1.4億元經費，工程總經費上調為5億9960萬元，讓每坪造價更符合市場行情，預計在9月中旬重新上網招標，若順利預計明年初可發包動工，工期預估660天，預計2026年3月完工。