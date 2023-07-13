台語天后陳盈潔，因為教唆偽造本票向友人借款，遭判處3年2個月徒刑，須入監服刑，如今更被爆出與丈夫李春賀早在20年前就離婚，雖然兩人早無夫妻情份，但他仍心疼陳盈潔的判決結果，更透露她身體狀況欠佳，出庭更是答非所問。

陳盈潔過去替前男友扛下千萬債務，沒想到對方卻落跑神隱，後來與丈夫李春賀相識後，愛情長跑10年結婚，於1996年步入禮堂，李春賀還曾誇讚陳盈潔為了他戒掉10多年的賭癮，坦言為此感到相當感動，根據《三立新聞網》報導，李春賀透露20年前因為陳盈潔有借貸問題，在律師建議下協議離婚，不過仍舊維持好朋友關係，私下還是會噓寒問暖。

李春賀得知陳盈潔的判決結果後，坦言感到相當心疼，透露她近年身體狀況每況愈下，除了4年前因為血管堵塞導致中風，還有三高症狀，就連走路都會暈眩常常跌倒，更驚爆陳盈潔罹患失智症，症狀日趨嚴重，出庭時幾乎答非所問，即便到法院也不會辯解。

陳盈潔4年前中風後，到醫院治療後，好在即早發現並無大礙，雖然她努力調養身體，期待早日回歸歌壇，再次演出給粉絲觀賞，不過許多活動單位得知她身體狀況不佳，便鮮少提出邀約，深怕會影響演出品質，導致近年演出機會幾乎歸零，如今又須入監服刑，讓人不勝唏噓。