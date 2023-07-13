由熊儒賢策展的《台灣流聲機－聽屏東在唱歌》展覽，在屏東登場。（參拾柒度製作有限公司提供）

由熊儒賢策展的《台灣流聲機－聽屏東在唱歌》展覽，在屏東登場。（參拾柒度製作有限公司提供）

資深音樂人熊儒賢今年7月帶著珍貴的流行音樂收藏，策展《台灣流聲機－聽屏東在唱歌》展覽，她也將導演的《跨樂時代》流行音樂紀錄電影帶回屏東播映，帶給觀眾許多感動，映後座談有觀眾問熊儒賢是怎樣的滋養才會製作這部電影？她認為流行音樂跟每個人的青春記憶有關，從小成長在屏東的她，生活在一個多聲道的城市，這次的策展，將大家在生活中看到的、接觸到的聲音，用流行歌曲的生命力呈現出來，她覺得流行音樂是她的基因。

《台灣流聲機－聽屏東在唱歌》活動於7月8日起在「屏東總圖」開展，以流行音樂為主題，包括：五月天、蔡依林、周杰倫、江蕙、張清芳、A-LIN、SHE、伍思凱等華語歌壇的超級巨星的原版珍藏海報，以及華語、台語、客語、原住民語流行音樂發展的介紹，為擴大流行音樂的展演活動，包括音樂載體的演變歷史，展出黑膠機、匣式機、卡帶機與CD時代的各個播放實體原件，帶領民眾回憶舊時光，展期從7月8日到30日，展覽期間也舉辦音樂類型紀錄片播映及金曲製作人陳秀男演講、民謠原創歌手現場演唱會等。

民謠歌手陳永龍及創作女聲李德筠7月15日（本週六）下午，將在屏東總圖5樓的「演講廳」舉辦現場演唱活動，陳永龍首張專輯就受到大師李泰祥的青睞，曲風屬於城市抒情民謠的代表歌手，曾獲得多項流行音樂獎項的肯定。李德筠自彈自唱的風格讓年輕世代為之驚艷，出版《價值觀》Ⅰ、Ⅱ專輯後，走遍台灣各大獨立書店，希望成為真正的「音樂創作宣言者」，報名網址為：https://forms.gle/dwtqxFVuGSFwnftz7，敬請愛樂者踴躍參加。