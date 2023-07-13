熱浪席捲歐洲南部和非洲西北部部分地區，未來幾天高溫恐再破紀錄，西班牙、法國、希臘、克羅埃西亞和土耳其若干地區氣溫預計將突破攝氏40度。

英國廣播公司（BBC）報導，義大利氣溫恐高達48.8度，當局已對佛羅倫斯（Florence）和羅馬（Roma）等10座城市發布紅色高溫警報。

義大利北部一名40多歲男子昨天倒地後不治。

義大利媒體報導，這名44歲工人當時正在米蘭附近的羅狄鎮（Lodi）繪製斑馬線時，因為太熱而暈倒，緊急送醫後仍不治身亡。

義大利左派眾議員弗拉托亞尼（Nicola Fratoianni）在社群媒體推特（Twitter）寫道：「我們正面臨難以忍受的熱浪…或許在最熱的時候，有必要採取一切預防措施，以防類似今天在洛迪鎮的悲劇重演。」

羅馬已有數名遊客因中暑暈倒，包括一名路倒在羅馬競技場外的英國男子。

義大利氣象學會（Italian Meteorological Society）將這波熱浪命名為「凱洛貝羅斯」（Cerberus），未來幾天料將出現極端天氣。凱洛貝羅斯取自但丁（Dante）「神曲」煉獄篇（Inferno）中地獄三頭犬的名字。

英國氣象局（Met Office）表示，14日氣溫將攀抵巔峰；BBC天氣預報指出，南歐許多地區氣溫可能飆破攝氏40度，甚至更高。

2021年8月，義大利西西里島（Sicily）沿海古城敘拉古（Syracuse）附近測得攝氏48.8度，寫下歐洲史上最炎熱紀錄。

去年，歐洲有超過6萬人因高溫喪命，人們擔心今年夏天的熱浪恐將奪走更多人命。

世界氣象組織（WMO）定義「熱浪」標準為每日最高溫超過30年均溫達攝氏5度以上，且持續超過5天。

歐洲中期天氣預報中心（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts）表示，今年6月是全球有紀錄以來最炎熱的6月。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120713