暑假期間，小港分局警方針對暑期青少年易聚集場所、公園等治安死角，自辦擴大臨檢勤務，執行「清園」專案。除在遊藝場所查獲通緝犯及小吃部查獲黎姓逃逸外籍移工，並在公園內查出1名街友為台北地院發布洗錢防制法通緝犯，訊後解送歸案。

小港分局針對暑假期間青少年易聚集場所、公園等治安死角，於13日自辦擴大臨檢勤務，執行「清園」專案，分局長謝承甫凌晨時親自帶隊，到轄內公園逐一清查，並勸導未歸青少年及關懷逗留街友，才進入公園看見躺睡在涼亭內的66歲鄭姓街友，經查他今年6月遭台北地院發布洗錢防制法通緝，警方當場依法逮捕並送拘留所，訊後解送台北地院歸案。

另外，針對列管場所實施臨檢稽查，預防青少年深夜遊蕩、流連網咖、不當場所、聚眾鬥毆等情事發生，則由小港派出所陳宗靖帶隊，在小港區康莊路某遊藝娛樂場所，查獲44歲賀姓詐欺通緝犯；同日23時許，於小港區港後路某小吃部臨檢，又查獲34歲黎姓外籍移工逾期居留，全案詢後分別解送高雄地檢署、移民署歸案。

警方說，除針對轄內KTV、網咖、棋牌社或電子遊藝場等營業場所加強臨檢查察外，另青少年深夜易聚集的公園等處所，亦為警方查察勸導重點，將持續不定時執行擴大臨檢勤務。