民進黨近日爆發性騷擾吃案事件後，引發各界重視職場性騷擾，行政院今天送出「性別平等工作法」草案，其中明定無論勞工有無申訴，只要雇主知悉後就要處理，若未處理可罰2萬至100萬元罰鍰。

依行政院規劃的「性別平等工作法」草案指出，雇主接獲被害人申訴時應採行包括「採行避免申訴人受性騷擾情形再度發生之措施」、「對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之服務」、「對性騷援事件進行調查」與「對行為人為適當之懲戒或處理」。

如果雇主不是因為申訴知悉，而是可能如耳聞、報導等得知，則要「就相關事實進行必要之釐清」、「適度調整工作內容或工作場所」與「依被害人意願，提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商處理、社會福利資源及其他必要之服務」。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說，此次也會修正性騷擾防治準則，要求一定規模以上的事業單位應有外部委員；考量部分工作環境，也新增申訴期限，包括放寬申訴期限，如性騷擾發生時，申訴人未成年，可以在成年後3年內提出，如果被申訴人為最高負責人，則可在離職之日起1年內申訴。