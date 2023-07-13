戶外運動風潮正盛，不少品牌也搶疫後出遊商機，然而登山裝備品牌「100mountain百岳戶外裝備」卻在今（13日）無預警終止營運，創辦人林啟文表示，由於面臨經營之嚴重困境，營運之資金無以為繼，不得不宣布自即日起終止營運，讓一票忠實客戶相當震驚，也有人抱怨未來售後服務該找誰處理。

聲明顯示，「這是百岳四十年來最沉重也最無奈的決定，由於面臨經營之嚴重困境，營運之資金無以為繼，不得不宣布自即日起，百岳將熄燈，終止營運。」林啟文也自責說，實在愧對各位好友的支持，內心十分難過，百岳沒有盡到應盡的企業責任。

聲明再指，「謝謝辛勤付出的百岳夥伴，很抱歉沒能繼續照顧大家，公司一定會完善處理大家的薪資還有資遣事宜。一路相挺支持百岳的協力廠商、經銷同業，向您們深深鞠躬，致上萬分歉意，百岳會盡全力降低終止營運所帶來的傷害與衝擊。」

另外關於百岳對外負債之處理，也已統一委由明法臻興律師事務所宋明政律師依法發函通知各債權人申報債權，並就百岳之資產、存貨，由執行處拍賣後分配各債權人清償。