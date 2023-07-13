「哈林」庾澄慶的外甥女王瀅，本來是女藝人，13年前嫁給南國建設小開楊立傑，為了照顧家庭淡出演藝圈。昨（12日）王瀅突發文抱怨老公，引起關注，她晚間再表示，因為看到好友Melody離婚而有感而發。

王瀅昨列出7點丈夫對她轟炸式的提問，舉凡掉頭髮、沒關燈、隱形眼鏡、地上有籽、洗頭化妝、有螞蟻、小孩還沒睡等，通通都要管，還會每天追問三餐要吃什麼，王瀅沒好氣地一一表示：「老公太多為什麼...其實太太也有，只是不說....」還感嘆：「這些都只是很多媽媽除了工作以外都必須完全做的事....懂的就懂....」

這篇文很快地攻占各大媒體，引起外界注意，王瀅晚間再發文感謝關心，並揭開豪門婚姻的真實內幕，「大家以為嫁入豪門就是舒舒服服當貴婦，其實越好的家庭對自我及生活方面也會要求更精緻，相對的自己也會更要求自己不停的提升～」

王瀅說自己從小在家是個小公主，成為人妻、人母後認真學習當個稱職的太太和媽媽，照顧家庭的每個人，也分享突然抱怨老公的原因，「只是看到同為母親的朋友Melody的新聞有感而發一下，希望天下身邊所有的媽媽們都能幸福，同時也要愛自己。」