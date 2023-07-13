台灣房價高漲，許多年輕人買不起房，一名網友卻抱怨，爸媽強制幫他買了一間1500萬的房子，付了頭期款500萬，剩下的要他自己負擔，原PO大嘆，每月薪水只有3.8萬，卻要拿3萬給爸媽，「真的不想要這間房子」。許多網友看了直呼「你真是身在福中不知福」、「未來你會感謝你父母的」。

一名網友在臉書「匿名2公社」發文指出，爸媽強制幫他買了一間房子，地點在桃園青埔，總價1500萬，爸媽出了約500萬頭期款，剩下的要他支付。

原PO抱怨，每月薪水只有3.8萬，卻要拿出3萬給爸媽，錢包裡永遠只有一些百元鈔，也不敢和朋友約出門，「我不能做任何事情，連吃飯都要考慮價格，這種感覺真的很難受，我真的不想要這間房子。」

許多網友都表示羨慕，直喊「爸媽有缺乾女兒嗎」、「過給我吧，我幫你繳」、「人在福中不知福」、「十年後再來看這篇文章，你會發現父母是對的」、「至少你父母還能幫你付頭期，很多人連頭期都拚不到」、「你以後一定會感謝他們」、「這一兩年你看別人爽，過幾年就換別人看你爽。」

原PO也被網友們點醒，「感謝諸位指導與分享，我深感自己不應該陷入自憐、自嘆之中，我會努力提升收入，衷心感謝你們的建議。」