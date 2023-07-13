起亞目前在這個位於美國東南方的州內，製造4款車型，包括K5轎車、Telluride、Sorento以及Sportage休旅車。其中，Telluride只在北美販售且在起亞美國廠生產，2018年才在美國上市。

起亞表示，相信跟Telluride一樣，EV9絕對有潛力成為起亞另輛爆款車輛，因為是起亞目前最先進的車款。起亞指出，喬治亞州工廠現在正在改造，預估2024年第2季開始製造EV9。

性能方面，兩輪驅動的EV9配有99.8 kWh電池，一次充電可跑501公里。另外，全時4輪傳動系統（AWD）車種也在韓國上市。起亞目標是2026年可賣出100萬輛電動車，最晚到2027年，逐步將電動車車款增至15種。起亞也規畫在第3季增添高性能EV9 GT車系，讓產品線種類更加完整。

若以銷售量來看，現代汽車與起亞加總起來，只輸給日本豐田汽車，以及德國福斯，是全球第3大汽車製造業者。2023全年銷售量訂在320萬輛，高於2022年290萬輛的起亞，在韓國有8家車廠，海外則有7家，年產能共為384萬輛。