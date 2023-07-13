國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，競辦執行長金溥聰今接受網路節目「今天誰來沛」專訪時，指出關鍵在於藍軍對侯的支持度不夠，侯雖然不像其他參選人口條靈活能口吐金句，而認真做事、誠實廉潔，現在特殊情況在於國民黨支持者不把他當成自己人，分你們、我們，是他最著急的一點，他會加入侯辦並跳出來說明，就是希望藍軍不要再分你我，「難道你要讓民進黨繼續執政嗎？」

金溥聰說，侯友宜能成為五星級市長，是老百姓對侯的市政肯定，侯也能用民眾角度看事情，里鄰長名字都叫出得出來，連侯自己都納悶為何到了選總統，優勢成了劣勢；他強調，侯不是沒有希望，他願意跳出來，認為侯絕對有贏的條件，要把他人格特質中好的一面表現出來。

對民調低迷，金溥聰說，最主要就是國民黨支持者不多，歐美國家打選戰，兩黨之間喜歡把對手打成你不是自己人，不過侯友宜的條件是南部出身，民進黨要打省籍不容易，現在特殊在於國民黨支持者把侯看成「他們」，不是我們。

金溥聰說，侯友宜有優良特質，雖不一定符合期望，但把侯畫成「他們」就中了計， 他會跳出來說明，希望呼籲這樣做法會讓民進黨快樂在心頭是「親痛仇快」，黨主席都說過，換侯是不可能的事， 但為何要鬧，後面金主是誰，打的是什麼算盤，他都知道內情。

「存在才是力量」金溥聰說，今天不把事情講明白，這仗就不能打下去，就像青春痘必須要把膿包擠出來，否則723全代會過後，他們心裡還是不服，最重要是拿回執政權，必須要認清事實，國民黨支持者若排斥自己人，就是中對方的計，別人坐山觀虎鬥，是勝利的阻礙。

金溥聰說，很多人認為侯友宜有些作為不像自己人，如核能政策、四大公投，但侯從來沒說過反核，因為擔任地方首長，必須要把核安放在第一，723通過提名後，侯可以很坦白面對大家。

金溥聰也說，民進黨曾找侯去選台中市長、嘉義縣長，民進黨推精英入黨，還派陳師孟去勸侯，但侯都沒有答應，如果侯是李登輝2.0「我怎麼可能跳出來幫他」。

對於723換侯，金溥聰直言「可能性近乎零」，沒有說絕對不可能，但正當性不足，有人明知不可為而刻意這樣做，動機不單純。