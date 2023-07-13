王鴻薇指洩露教保員個資 王婉諭控抹黑：不修正說法將提告

國民黨立委王鴻薇召開記者會，指控立委王婉諭在記者會上將板橋餵藥案教保員名字與照片全部公布出來，王婉諭表示，指控非常荒謬，自5月接獲家長的陳情後，從未在任何管道指名道姓、公開照片，這樣的抹黑是完全子虛烏有、政治操弄，非常令人不齒，她表示，若王鴻薇不修正說法，她將會提告。

王婉諭發聲明強調，「請王鴻薇收回子虛烏有、未經查證的抹黑與指控！」稍早王鴻薇召開記者會，指控她在記者會上將板橋餵藥案教保員名字與照片全部公布出來，她在此鄭重澄清：自 5 月接獲家長的陳情後，她從未在記者會、社群發文、新聞媒體等任何管道指名道姓、公開照片。

王婉諭指出，王鴻薇這種抹黑的說法完全是子虛烏有，離譜至極，當初記者會的直播至今還公開在她的粉專上，王鴻薇只要重看一次，答案就昭然若揭。

王婉諭批評，這種意圖激起親師對立的政治攻擊手法，根本就是將家長的焦急、教保員的心情，通通當成自己的政治操作，令人不齒。

王婉諭強調，從政以來，接過許多幼兒園、托嬰中心內發生的不當對待陳情案，她的原則一直以來都很明確，追查行政責任，建立完善機制，保障兒童權益。

她說，就如同這次事件，我們與家長們站在一起，就是希望新北市府能遵循既有的機制，依法好好調查，給家長孩子真相，給社會大眾一個交代，當初6月5日的整場記者會的訴求，也都是要求新北市政府做出回應。

王婉諭表示，要調查、要真相、要負責，唯有政府負起責任好好調查，才能建立更好的幼托環境。這就是我們一直以來的態度，也是所有家長的盼望。

王表示，昨天看到新北地檢署發布新聞稿，表示因事證不足不予起訴，「我要再次重申尊重司法機關的偵查結果。」

王婉諭指出，協助家長追求真相，保護家長不要受到二次傷害，是她最在意的事情。「若是在過程中，因為社會輿論沸騰，而造成困擾、誤傷無辜，請大家不要指責無助的家長，不要攻擊第一線協助家長的人，我願意一肩扛起，致上歉意。」

王婉諭說，不論過去、現在或未來，家長有需要我們的地方，我們一直都會在，她也要強調，當初她也在遊行訴求中強調「幼托老師要支持」，就是因為台灣有太多幼托老師，帶著熱情來照顧孩子，卻因為產業的勞動困境，讓他們遍體鱗傷。

王婉諭表示，孩子、家長、教保員都要共好，才能改變我們的幼托環境，未來她還是會持續努力、監督政府，讓孩子都能平安、健康長大。

王婉諭強調，這樣的抹黑、指責是完全子虛烏有、政治操弄，非常令人不齒。是否認為老師的說法受到政治力介入？王婉諭回應，她是針對王鴻薇，因為她看到的說法，是王鴻薇說她提出這樣子的資料，並且告訴大家說是她全數公開，但她要保證，她從未在任何媒體上、記者會上公開任何教保員資訊。