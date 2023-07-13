行政院今日修正「性平三法」，明定權勢性騷類型與層級式加重處罰，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄說，修法回應外界期待，相信很快會形成共識；黨團副書記長洪申翰則說，外界可以期待這次修法，會在立院全速審議。

莊瑞雄表示，性平部分社會一直在期待，尤其日前MeToo延燒，行政單位也做快速回應，今天行政院會召開記者會，以行政院說明為主，更完備立法，朝野各黨派高度關注，相信很快會形成共識，有更高罰則在，當然也是在回應外界對性平的期待，三法推出後，大家會看到比過去更完整。

洪申翰表示，在五月底到六月幾次的性騷案爆發後，民進黨一直都用最高標準來看待，因此對黨內同志，包括在競選原則上都有；但大家最期待看到的事其實是制度上的修正，所以在最快時間內，行政院整合各界意見提出修法。

洪申翰認為，現在看到修法內容不只是罰則提高，而是在性平機制上全面修正補強，外界可以期待這次修法，會在立院全速審議，讓該法變得更加安全，民進黨是最有能力打造性平良好環境的政黨，在接下來的審議會展現這樣的態度。

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