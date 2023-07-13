國立故宮博物院於暑假期間推出沉浸式劇場，播映兩部動畫《畫工遊蹤》與《四季行旅》，觀眾彷彿化身為清末來華畫師郎世寧，自義大利遠赴中國，或成為古代畫家置身於山水勝景中，切身感受數位科技營造的季節流轉變化。

故宮副院長黃永泰表示，疫後國境開放以來，故宮參訪人數穩定回溫，目前每日約有1萬人流量，預計今年總參觀人次可到120萬人，雖然國際觀光客還沒那麼多，但可喜的是北院的國人參觀比例幾乎占了一半，和疫情前僅15％相較大幅成長，此外韓國客取代了日本遊客，目前約占總參觀人數的40％至45％。

黃永泰也指出，預計暑假期間的到訪人數會再增加，在此時推出的沉浸式數位展，相信能讓更多人體驗到畫作的細節和時空變化。故宮策展團隊代表、副院長余佩瑾也指出，此次的數位劇場展，以「一眼就看懂」為目標，也回應了「故宮文物怎麼和當代產生關連」的提問，透過數位呈現對照古今元素。

此外，余佩瑾指出，兩部沉浸式動畫，一者是以西方視角出發，另一部以東方出發，「東西對看來看故宮文物，也看到文物屬性的多元，以及收藏結構中表現出不同區域文明對話的特色」。同時，此次沉浸式數位展，在8月27日前會在故宮南、北院同步展出，因應兩處不同的場域特色，展出的細節也不同。

除了動畫，此次數位展也應用了不同的文物解說裝置，包括可欣賞細節的文物互動桌，可在複製畫上放大、縮小並出現解說的旋轉環，以及可拿在手上翻看的3D互動裝置，希望引導觀眾感受文物的細節。