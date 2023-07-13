炎炎夏日，花蓮縣衛生局透過定期抽驗水質、衛生稽查等，為游泳池水質的營業衛生把關。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

今夏氣溫持續飆高，縣內游泳池都見人潮，花蓮縣衛生局把關水質安全，針對縣內23家游泳池進行水質抽水採樣檢驗，已完成水質採樣抽驗99件、發現1件有生菌數及大腸桿菌，與規定不符，要求業者改善後，已複查通過。檢測結果公布於花蓮縣衛生局官方網站，提供民眾查詢。

縣衛生局長朱家祥表示，水質檢驗項目包含自由有效餘氯、pH值，另抽驗水樣檢體，送至檢驗室化驗生菌數及大腸桿菌，檢驗標準為總菌落數（生菌數）應小於500個／毫升及大腸桿菌應不得檢出。

他說，因天氣炎熱，各種病原微生物繁殖迅速，許多傳染病也可能於戲水游泳時傳播感染，常見的傳染病有，紅眼症、耳朵發炎、病毒性上呼吸道感染、腸胃道傳染病及皮膚疾病等。提醒民眾，入池游泳戲水時，要做好個人衛生，如穿戴蛙鏡泳衣泳帽、入池前先行沖洗及戲水後澈底盥洗等，避免感染或傳播疾病。

另外，患有傳染性疾病者應禁入泳池，患有傳染性眼疾或皮膚病者也不要入池，還有酒後不可進入、禁止在游泳池內外飲食或吸菸，也不得攜帶寵物入池。

花蓮縣衛生局強調，為提供消費者安全、衛生的游泳環境，衛生局透過定期抽驗水質、旺季加強抽驗及營業衛生稽查等，為游泳池水質的營業衛生把關。檢測結果公布於花蓮縣衛生局官網，讓民眾隨時獲取最新水質檢驗結果資訊。