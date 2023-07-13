國軍各作戰區近日紛紛進行漢光演習先期預演，外離島守軍也同步實施戰備演訓任務。參謀總長梅家樹上將昨(12日)親自前往馬祖東引地區指揮部視導，代慰勉防區官兵戮力戰備任務辛勞，期勉他們發揮「同島一命」精神，守護前線、落實各項戰演訓任務，持續為捍衛國家安全而努力。

根據軍媒《青年日報》報導，梅家樹首先視導東引防務，聽取任務簡報及漢光演習實兵演練整備狀況，並現場探視官兵及營舍等生活設施，指示對官兵生活照顧，並提出工作指導。

梅家樹提醒各級幹部平時應整合防區民物力資源，確保島上各據點功能正常，並加強安全防護工作，防範有心人士滲透破壞，同時運用聯合情監偵作為，秉持「同島一命」精神，發揮聯合作戰效能，以肆應各種突發狀況。

梅家樹也指出，落實官兵生活照顧最重要的是確保官兵的安全，除推動「興安專案」改善官兵生活環境外，各項硬體設施規劃與生活管理作為，也應以防衛作戰為出發點，針對各項可能發生的狀況預擬應變作為，有效確保戰力維護與發揮。