近日登革熱盛行，台中市11日出現首例本土登革熱個案，台中市長盧秀燕13日表示，本土登革熱已超過300案例，狀況嚴重，呼籲民眾出遊注意防蚊，若發現發燒、後眼窩痛等症狀務必就醫檢查，另，家中若有積水、潮濕地方要整理乾淨，避免病媒蚊孳生。

盧秀燕13日下午至烏日區台中國際展覽館出席台中自動化暨塑橡膠工業雙展，接受媒體聯訪被問及台中市出現首例本土登革熱個案，她表示，這段時間是觀光旅遊旺季，希望民眾到登革熱昌盛的地區要注意防蚊，若旅遊回來後，有發燒、頭痛、後眼窩痛或肌肉痠痛等症狀，要注意可能不是一般感冒，特別就醫加強檢驗。

她呼籲民眾，務必將環境做好清消，尤其病媒蚊特別喜歡蓄水、積水地方，如果民眾家中有潮濕、積水的地方，要清理乾淨以減少病媒蚊孳生。

盧秀燕說，台灣第1波登革熱狀況嚴重，本土登革熱已超過300個案例，主要集中在南部縣市，但台中日前出現第1例本土登革熱個案，該案有南部縣市的旅遊史，研判應是從南部被蚊蟲叮咬感染；台中市已有第1例個案，民眾出遊一定要注意防止。