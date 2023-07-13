台中一名30歲陳姓女子，去年10月與55歲陳姓前夫一起飛往泰國曼谷，企圖將20公斤、黑市價格逾千萬元的K他命，以郵包方式寄回台灣走私毒品，刑事局偵查第四大隊與泰國警方合作，在曼谷先將陳女逮捕到案，前夫雖先潛逃回台，但專案小組日前仍將他拘提到案，查扣到鎮暴槍2把、子彈20顆、現金30萬元、海洛因3包、安非他命2包、毒咖啡包15包、電子磅秤等贓證物。

台泰警方合作破獲陳姓毒鴛鴦走私毒品。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

偵查第四大隊第一隊隊長陳漢仁。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局長期與泰國皇家警察總署交換跨境運輸毒品案件情資，警方掌握雙陳毒鴛鴦前往泰國運毒，由泰警先將陳女緝獲，透過情資交換，刑事局偵查第四大隊第一隊、國際科、台中市大雅、清水分局、刑大共組專案小組，報請台中地檢署檢察官張富鈞指揮偵辦。

警方調查，陳姓前夫去年10月底先返回台灣，留在曼谷的陳女聽從前夫指示，從泰國毒梟取得20公斤的K他命後載回租屋處，將毒品用複寫紙包裝、分裝藏在香燭禮盒包裹內，再透過泰國貨運公司打算寄送回台灣。

泰國皇家警察總署肅毒總局獲報，前往貨運公司攔查毒包裹，發現2箱香燭盒內藏有400包K他命，總毛重10.8公斤，經貨運公司配合退運，待陳女領取包裹時當場將她逮捕，並在出租公寓中查獲已分裝的364包K他命，總毛重9.3公斤，及分裝毒品的密封袋、橡膠手套、複寫紙、磅秤、犯案手機等贓證物，陳女經泰國法院判處5年有期徒刑，併科罰金泰銖65萬元。

專案小組進行溯源追查發現，陳男為避免遭警方查獲，去年10月31日先自行返回台灣，歷經數月跟監蒐證，日前發動搜索、拘提行動，在台中將陳男緝獲，查扣槍彈、毒品等贓證物。全案訊後，依毒品、槍砲等罪嫌移送法辦。

警方共查獲20公斤的K他命。（翻攝照片／林郁平台北傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

警方查獲鎮暴槍、子彈等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

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