福岡櫛田神社現正盛大舉辦世界無形文化遺產的「博多祇園山笠祭」。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府觀光旅遊局和率桃園市旅館商業同業公會，13日與福岡縣旅行業協會簽訂三方觀光合作備忘錄。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府觀光旅遊局和率桃園市旅館商業同業公會，13日與福岡縣旅行業協會簽訂三方觀光合作備忘錄。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府觀光旅遊局和率桃園市旅館商業同業公會，13日與福岡縣旅行業協會簽訂三方觀光合作備忘錄。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

福岡櫛田神社現正盛大舉辦世界無形文化遺產的「博多祇園山笠祭」。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

福岡櫛田神社現正盛大舉辦世界無形文化遺產的「博多祇園山笠祭」。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府文化局近年來籌辦結合跨越當代設計與民俗信仰的「大溪大禧」慶典，將在7月22日至8月10日登場。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟率桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進等人，至日本九州地區推展桃園觀光旅遊，13日與福岡縣旅行業協會長真武祐一簽訂三方觀光合作備忘錄(MOU)，未來將針對自由行、團體旅遊及修學旅行等客群，透過兩地政府單位、旅館業及旅行業等產業公協會間之觀光經驗分享、旅遊產品包裝及行銷宣傳等多面向合作，深化觀光旅遊交流，為桃園及福岡兩地觀光開創國際新視野。

周柏吟表示，桃園與福岡相似，一個擁有全台最大的國際機場，一個則是日本九州地區運量最大的福岡空港，都是重要的航空樞紐。桃園國際棒球場是台灣職棒樂天桃猿隊的主場；福岡也有福岡PayPay巨蛋，是福岡軟銀鷹的主場，且福岡直飛桃園只要2小時，相當適合福岡旅客來趟說走就走海外小旅行。

福岡櫛田神社現正盛大舉辦世界無形文化遺產的「博多祇園山笠祭」，身穿傳統服飾的壯士們，肩扛重達一噸，經精心裝飾的山笠花車，在博多的街道上競速飛奔，吸引著200萬觀光客的目光；而桃園則有「大溪第二個過年」之稱的「大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境慶典」，也是傳承百年的無形文化資產，桃市府文化局近年來籌辦結合跨越當代設計與民俗信仰的「大溪大禧」慶典，將在7月22日至8月10日登場，集結在地共同行業組成的「社頭」組織及遊客一起與神同巡，打造嘉年華般的沉浸式慶典遊行，讓「關公生日趴」，成為全台最潮的文化慶典。

周柏吟指出，今年是疫情解封後的第一年，跨國旅行正在快速復甦，今年台灣人海外旅遊目的地第1名仍是日本，而日本也一直是入境台灣的旅客來源國前3名，很開心能夠帶領桃園的觀光旅宿業者前來福岡簽訂觀光交流合作備忘錄(MOU)，桃園市的旅館因為在台北市的旁邊，經常被遺忘或誤認為台北，但桃園市住宿比台北市住宿平均便宜1000至1500元，有非常方便的機場捷運，可以在40分鐘內就到達台北遊玩，在交通便利且住宿房價便宜下，很適合日本的朋友住在桃園再往雙北遊玩。

目前桃園市政府已與日本的千葉縣、香川縣、宮崎縣等簽訂姊妹市，希望透過觀光導向MOU的簽訂，能作為未來兩市交流的起點，未來桃園市也能和福岡市、福岡縣深化雙方交流，有機會建立其他領域、或更全面的合作關係。

福岡縣旅行業協會會員共有103家旅行業者，在九州地區觀光旅遊上扮演重要的角色，具有相當大的影響力，會長真武祐一表示，新冠肺炎的影響之下不得不中斷台灣與日本三年間交流，但透過這次交流，未來可以有更多合作機會；主辦觀光交流的桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進表示，桃園市有217家觀光旅館及旅館、118家特色民宿，旅宿量能相當充足，疫情造成台日每年將近有千萬人次的來往隨之中斷，對於旅行業者及旅館業者造成莫大的衝擊，希望透過這次的合作意向簽署，將產官學結合起來，發揮最大的效益。

周柏吟也特別在交流會中簡報，介紹桃園的食、宿、遊等觀光亮點，包含客家料理、泰雅風味餐、石門活魚、龍岡米干等美食；觀光旅館、旅館及特色民宿等優質住宿產業；以及廣受遊客喜愛的大溪老街、慈湖、角板山、拉拉山、桃園神社、新屋百年石滬等觀光景點，此外，桃園也舉辦龍岡米干節、探索北橫、桃園城市變裝嘉年華、桃園萬聖城、國際蔬食節、慈湖民國風展演等創意特色活動。

周柏吟也致贈福岡縣旅行業協會真武祐一會長，由桃園千塘窯燒製、代表桃園為千塘之鄉與浪漫愛情城市的紅晶寶瓶及拉拉山高山茶、桃映紅茶、龍情花生糖、拉拉山水蜜桃果乾等特色伴手禮。