大陸大學（高校）畢業生連續兩年破千萬，青年失業率已連月超過20％。中國大陸民政部統計，今年上半年全社會實際招聘大學畢業生逾7萬人。中國大陸教育部表示，將加快推進就業工作進程。

中國大陸民政部昨日表示，初步統計，今年上半年，全國社會組織實際招聘高校畢業生7.3萬餘人，設立就業見習崗位約10萬個、實際招收就業見習高校畢業生5.7萬餘人，開展各類就業服務活動2.5萬餘場，推動近10萬家會員單位面向高校畢業生發布招聘崗位達68萬個。

民政部相關負責人表示，下一步，民政部門將指導各地持續謀劃好社會組織助力高校畢業生就業工作，加大就業政策和先進事蹟宣傳力度，對穩崗就業成績突出的社會組織予以優先獎勵，為助力高校畢業生就業工作作出貢獻。

中國大陸教育部學生司負責人表示，將加快推進就業工作進程，努力跑出就業加速度，幫助更多畢業生就業。

去年大陸高校畢業生突破千萬人，今年預計畢業生達1158萬人，就業問題嚴峻。中國社會科學院前副院長、社科院國家高端智庫首席專家蔡昉此前表示，過去3年中國大陸經歷了很長時間的周期性失業，使得經濟在該復甦的時候遭遇到「磁滯效應」經濟應該恢復到常規狀態的時候，卻回不到過去的常態，停留在復甦乏力的狀態。