Meta今天發布新聞稿說明，在台灣，Meta驗證（Meta Verified）可直接在Instagram或Facebook App上分別購買，iOS及Android版本為每個月新台幣455元。

藍勾勾驗證曾是社群用戶渴望的目標，代表獲得平台認證為知名人士，有助於增加人氣。不過，社群媒體推特（Twitter）的藍勾勾驗證今年改成只要付費就可取得之後，玩「冒充遊戲」散布假消息的假帳號因此暴增，凸顯出平台業者把關的重要性。

Meta指出，Meta驗證目前僅提供給創作者申請，需經專業團隊審慎核對身分真實性後，再確認驗證服務是否生效。原本持有驗證標章的使用者仍可維持標章，原本免費驗證機制也仍然受理申請。

Meta驗證徽章代表Meta已透過驗證當地政府認可的身分文件，確認創作者的Facebook或Instagram帳號的真實性。系統將主動監控可能的假冒帳號，避免創作者身分遭到冒用。

Meta驗證的申請人須年滿18歲，且帳號需滿足資料完整性與最低限度的活動紀錄，例如過去的發文紀錄。申請人需繳交當地政府認可的身分證明文件，且資料須與提出申請的Instagram或Facebook個人檔案上的名字及照片一致。

Meta表示，Meta驗證在前期測試階段收到許多正面回饋，並持續測試及調整服務內容，未來將繼續蒐集用戶建議，同時檢視已獲驗證者遭檢舉的違規行為，即時採取行動，維護網路環境的安全性。