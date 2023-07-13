中職13日召開領隊會議，會議主要針對2024年開幕時間做討論，討論後暫定明年3月30日進行開幕戰，另外也針對「單一賽制」進行討論。

中職季中選秀昨天落幕，下半季將在14日開打，今天6球團與聯盟進行領隊會議，主要針對2項議題進行討論。秘書長楊清瓏表示，因為明年底還有12強，最後討論暫訂於3月30日開幕戰。

另外，今天也針對單一賽制進行討論，楊清瓏指出，因為領隊與總教練們都表達需要緩衝時間，所以也預計在台鋼雄鷹上一軍2年後進行單一賽制的評估。