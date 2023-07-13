員警也在盧男車內搜出一組玻璃球吸食器及另一包毒品，盧男坦承持有。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區37歲盧姓男子，今凌晨開車停等紅燈時，因車輛超出停止線引起巡邏員警注意，警方查詢該車的車牌發現與車身不符，盤查過程中，更從盧男的口袋掉出一包二、三級混和毒品，警方並在車內查獲一組吸食器及另一包毒品，全案依毒品罪移送偵辦。

大園警分局指出，草漯派出所員警13日凌晨1時許，巡邏行經成功路一段與忠孝路口，發現一輛自小客車停等紅燈時超出停止線，經查詢該車的車牌號碼，發現與車身並不相符，於是上前攔查。

盧男向警方表示，車輛是向朋友借的，不清楚車子狀況，但盧男在盤查過程中神情慌張、眼神飄忽不定，員警覺得可疑請他下車受檢，沒想到盧男起身時竟從口袋裡掉出一包毒品，盧男當場傻眼百口莫辯。

員警後續也在車內搜出一組玻璃球吸食器及另一包毒品，盧男坦承持有，警方隨即將其逮捕，帶回派出所，詢後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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