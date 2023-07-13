約翰霍普金斯大學應用經濟學教授Hanke周四接受CNBC節目訪問時表示，我認為這個通膨故事已經成為歷史。造成這種情況的一個原因是，美國的貨幣供應量與去年同期相比減少4%，我們自1938年以來就沒有見過這種情況，貨幣供應量的變化會導致物價指數和通膨的變化。

周三美國6月消費者物價指數（CPI）年漲3%，低於市場預期，並創下兩年多來最小漲幅。排除波動較大的食品與能源價格後，6月核心CPI月漲0.2%，低於5月的月漲0.4%與市場預期的月漲0.3%，並創下2021年8月以來最小漲幅。與去年同期相比，6月核心CPI上漲4.8%，低於5月份的年漲5.3%和市場預估的年漲5%，並創下2021年10月以來新低。

在聯準會衡量其利率政策方向時，這份最新的數據可能給聯準會一些彈性空間。

美國生產者價格指數（PPI）將於美東時間周四晚些時候公布。如果這項數據也顯示價格正在持續回落，可能進一步影響聯準會很快結束升息周期的決定。

Hanke表示，當通膨加劇時，PPI會最先上漲，然後CPI走高，最後是核心CPI像蝸牛一樣緩步上升。現在，我們已經扭轉了局面，PPI正大幅下跌，CPI下降的速度也很快，而核心通膨則腳步落後，但只要聯準會繼續實施量化緊縮（QT）措施，我們就會看到所有這些價格指數都下降。

聯準會決策官員往往較關注核心通膨，目前美國的核心年通膨率仍然遠超出聯準會設定的2%目標。Hanke表示，如果聯準會繼續做他們正在做的事情，核心通膨很快就能回落到2%目標，「忘掉我們聽到的所有宣傳（propaganda）吧，像是聯準會主席面臨棘手的問題、這將是一場持久戰、事情很棘手等等。事情並不棘手」。