國民黨總統參選人侯友宜昨終於跟鴻海集團創辦人郭台銘碰面，侯辦執行長金溥聰今接受網路節目「今天誰來沛」專訪時表示，兩人見面是正面發展好的開始，郭董事長有足夠智慧，但最後關鍵還是在郭台銘自己「一念之間」，政治人物跟大老闆很多事情要自己想通，外人意見不一定有用，若最後四角督，就是賴清德穩當選，郭可以成全大局，成為台灣民主史上佳話，或成為被人拿來討論的議題，討論內容不會是正面的。

對國民黨與柯文哲的關係，更傳出金下令全面打柯，金溥聰說，很多是綠營刻意炒作，像是講一條捷運，很多時候所謂「交鋒」像是柯要侯多讀書，侯要柯多看中華民國憲法，都是很輕鬆的內容，卻被綠營媒體操作，這純屬不實謠言。

藍營有人透露有小雞40多名小雞拜訪柯文哲，金溥聰也說，這有些誇大其詞，最後被有心人士大吵特吵，傷害已經造成，但不容再犯。這也是為何他們要「軍令統一」、「號令統一」。

金溥聰說，對於侯柯配，侯市長也說得很好，柯不在場，這樣對柯不尊重，柯侯配也是，侯也強調自己是黨提名的參選人，其實很多消息都是反串的，對手爾虞我詐，國民黨真的相對老實一點 。

金溥聰說，國民黨主席朱立倫宣布得很清楚，不能找其他黨派站台，以前可能有灰色地帶，但絕不能容忍不但去見面，還談條件，這就不可容忍。

金溥聰說，有人說藍白不合勝利無望「我們沒有排斥」，柯市長也講過在野黨要一起合作，他也覺得是對的，有合作空間，在野黨如何一起把民進黨下架，雙方都不會排斥，雙方有自己立場，但也有底線，慢慢尋求共識。

對於如何找回年輕人支持，金溥聰認為要「Be Yourself」，做自己很重要，侯友宜私下不是那們無趣呆板的人，最近稍微感覺不一樣是確實比較放鬆從容，目前新媒體正在緊鑼密鼓增強戰力， 但還有一群投票最穩定的六十歲以上族群。

金溥聰說，他才來不到一個月，請給他們一點時間，會努力盡量讓民調往上走。