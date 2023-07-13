鳳山溪水汙然事件讓關西人心惶惶，新竹縣環保局已在牛欄河及鳳山溪，裝設自動連續偵測的水質偵測器，13日縣長楊文科等人突襲上游的峻源股份有限公司，發現有貝克桶露天存放，要求限期改善，也要求於排氣、排水管道設置監視器，並公開讓全民監督。

為了守護河川水質，楊文科、環保局長朱振群、警察局長林信雄等人，前往關西鎮的峻源股份有限公司突擊稽查，現場發現有貝克桶露天存放，立即要求依規辦理、限期改善。此外也要求該公司務必於排氣、排水的管道，設置監視器，以公開、透明的方式讓全民監督。

除了要求公司自行裝設監視器，環保局也預計今年7月31日前，於峻源公司的上風及下風處，裝設空氣品質微型感測器，隨時掌握狀況，峻源公司允諾裝設監視器、成立網站或臉書，以供民眾查閱。

朱振群指出，經查峻源公司在製程上無排放廢水，環保局除了用最嚴格的標準稽查，也輔導該公司在針對鳳山溪的水流狀況、區域滯洪池的部分，裝設24小時自動連續監視器，同時也要求該公司將排煙管道的監視器影像，透過網頁，清楚的讓大眾隨時檢視。

除了加強稽查、輔導之外，朱振群表示，新竹縣政府環保局也於3日開始，指派人員常駐關西，只要一發生狀況就能就近處理。另外環保局在牛欄河及鳳山溪，裝設自動連續偵測的水質偵測器，民眾進入環保局的網站，隨時可參看該2河川的即時水質狀況。