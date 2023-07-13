台北市建國中學樂旗隊攜手17校共70位選手組成聯隊，即將在8日代表台灣前往美國參加「WAMSB世界盃行進樂隊大賽」，台北市長蔣萬安13日向學弟們喊話不要怕，「學長在這裡」，相信這次美國行能獲得好成績，更稱學弟期待的補助不會少、只會多，前提是爭取好成績，盡最大努力為國爭光。

台北市長蔣萬安稱讚，建中學弟相當大方、有自信也不怯場，尤其看見學弟妹們，馬上回想起自己青澀的模樣，以及在建中3年時光，他現在心情非常激動。建中過去與他校組成聯隊到荷蘭參賽取得季軍，相信這次帶著各界祝福，必有傑出表現。

「學弟不要怕，學長在這裡！」蔣萬安說，聯隊在籌組期間，他曾向教育局表示，北市府無論如何都要給予學弟最大支持，總共補助160萬經費，已創下歷年最高紀錄，也協助向教育部爭取28萬經費，總共188萬，盼學弟到美國後一切順利、一路發，相信聯隊能拿最好的成績回來。

蔣萬安提到，記得高二時曾向樂旗隊同學借木槍耍，對方在旁指導，理解到看似簡單的拋槍動作，其實需要很高超技巧。樂旗隊即使在暑假期間，也在忙招生、集訓跟備戰，完全能理解學弟們在烈陽之下的辛苦。

蔣萬安指出，聯隊這次表演主題是「家是心之所向」，期勉學弟妹赴美國比賽爭取好成績，也要把美麗的台灣人情味帶到世界舞台，讓世界看見台灣，學弟不只是建中的驕傲，也是台灣的驕傲，他有信心聯隊能拿到最好成績。

建中樂旗隊員游士儀表示，很感謝學長支持聯隊的美國行，經過好幾天集訓，大家都非常辛苦，相信學長替他們打氣，聯隊一定能在美國賽場上氣勢如虹、旗開得勝。

游指出，建中樂旗隊流傳一句話「學弟不要怕，學長在這裡」，如果有蔣萬安學長的祝福，聯隊真的會萬事都心安，後天就要到美國追夢、遠征，希望學長不要太想學弟們，他們會把努力的成果當成伴手禮帶給學長，到時候再來交換禮物。