北科大（國立台北科技大學）資財營與北市某熱炒店引爆「白飯之亂」，12日老闆宣布無限期暫停營業，盼讓一切回歸平靜，結果有2萬網友出征北科大資財營臉書，怒罵「害人關店」，甚至將校方臉書粉專洗成1.4顆星。未料，整起風波竟然燒到「台科大」，其Google評論也出現1星負評，不少網友得知消息後，開始狂灌5星好評，直說：「幫補血」。

雷丘律師今（13）日在臉書粉專分享「國立台灣科技大學」的Google評論截圖，遭人留下1星負評，還痛罵「北科資財營垃圾學生，惡意抹黑店家還刪除一星評論，自己可以抹黑店家洗負評，別人不能留貴校負評，這素質堪憂啊」。見到台科大莫名遭白飯之亂波及，雷丘律師不禁開玩笑說，「台北大、北教大、北藝大、北商大、北市大，瑟瑟發抖中」。

貼文曝光後，讓一票網友笑歪，紛紛留言，「連學校都弄錯了，這素質比較堪憂啊」、「還有台北城市科技大學XD」、「一拖拉庫的都在瑟瑟發抖」、「走錯棚了…」、「北字輩都非常慌張 再來就是北車了」、「87怎麼那麼多哈哈哈」、「台科大是無辜的」。

實際查詢國立台灣科技大學的Google評論，13日確實出現數筆1星負評，有人痛罵，「很失望！為了白飯浪費社會資源成這樣」，還有人張貼網路上流傳的「給北科大資財系同學的公開信」，表示未來會透過自身影響力，讓其他熱炒店將北科大資財系列為黑名單。

不過，台科大的Google評論也因此在短時間內湧入大量5星好評，截至13日16時為止，平均分數為4.6顆星，許多網友留言聲援，「怕有人搞錯北科大跟台科大，先來幫補血」、「評分前看一下是北科還是台科好嗎？為了跟風發負評，結果搞錯真的很好笑」、「有蠢蛋搞不清楚台科大北科大亂留一星 」、「我不是校友，但是看見一堆人傻傻分不清，幫補血」、「幫母校先補血，很感謝母校栽培，讓我現在有個穩定的好工作，職場邁入第十年」。