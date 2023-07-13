一名男子某天因背痛、胸痛而就醫，做了核子醫學掃描等檢查，但未顯示心臟異常，男子在準備住院時才被發現其腹部、背部有不少瘀青，再度抽血才發現白血球、紅血球、血小板數值都嚴重異常，確診為急性白血病，2天後即病逝。

博仁醫院副院長康志森在《健康2.0》表示，白血病是指不正常造血的白血球，佔據了整個腔室，導致紅血球、血小板數量驟降，因此病人的白血球數目會突然變低或變高、血小板與紅血球都驟降的情況。

康志森表示，上述男子曾裝心臟支架，某次男子回診時稱，原本背痛之後胸痛，患者稱「該服用的心臟藥物均有服用，不知為何會疼痛。」康志森於當天門診時先幫病患安排核子醫學掃描、抽血檢查，待一周後回診看報告。

未料還沒等到報告出爐，康志森就接到患者兒子來電稱，患者晚上嚴重呼吸困難、無法躺平、嚴重不適，因此提前到醫院報到。康志森查閱男子的核子醫學報告結果為正常、顯示非心臟問題；住院後，「我看到患者的腹部、背部嚇一跳，因為佈滿瘀青。」

之後抽血報告顯示，患者的血紅素由12 gm/dl降至4 gm/dl、白血球數從4000降至僅2千、血小板從15萬驟降至6千，也就是全血球減少，即確診為急性白血病，患者也在確診後的2天病逝。顯示此病來得快又急。

康志森表示，若民眾發現近期有莫名的疼痛，例如吃進骨頭的劇痛感、發燒、疲倦感及莫名出血（皮下出血或牙齦流血），務必特別留意，儘速就醫檢查。