XPG LANCER BLADE系列推出6000MT/s與6400MT/s兩種速度款式，採用高品質Hynix嚴選顆粒，低延遲且易於超頻，並可透過一鍵超頻輕鬆讓玩家享受暢快速度感；同時，可支援Intel XMP 3.0及AMD EXPO，並相容最新Intel與AMD平台，確保記憶體絕佳穩定性，進行多工處理或運行大型應用程式時，也能感受更為流暢的操作體驗。除此之外，XPG LANCER BLADE系列採取高性價比策略。

XPG旗下矮版散熱片記憶體系列，針對DDR4與DDR5世代平台推出不同的記憶體方案，包含適用於DDR4平台的SPECTRIX D35G RGB及 GAMMIX D35記憶體，以及適用DDR5平台的LANCER BLADE RGB與LANCER BLADE記憶體，皆強調其高性價比與矮版散熱片設計，玩家皆能選擇屬於適合自己的升等方案，同時加速遊戲體驗和工作效率。

此外，XPG也同時推出LANCER RGB ROG CERTIFIED DDR5全新時脈，搭配Intel Z790 ROG相容主板，開啟Intel XMP 3.0可立即超頻至6600MT/s，再啟用「ROG Certified」模式後，可享額外3%速度紅利超頻至6800MT/s。