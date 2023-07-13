金鐘主持人廖科溢去（2022）年再婚女主播秦綾謙，儘管他一度被爆出劈腿醜聞，卻不影響二人感情，今年5月他們曬出超音波照，宣布44歲秦綾謙懷孕了；而秦綾謙已算是高齡產婦，因此寶寶對他們來說格外珍貴，廖科溢今（13）日揭曉寶寶性別，更滿意地表示，「完美過關」。

秦綾謙懷胎進入第21週，廖科溢今日在臉書公開一系列高層次超音波照，透露愛妻雖然44歲但一切都很平安，更用「完美過關」來表達他們有多歡喜；另外廖科溢也揭曉秦綾謙肚中寶寶性別，是一個小男生，還興奮地說要開始添購嬰兒用品。

而廖科溢不忘對愛妻秦綾謙喊話，「辛苦嘍！」；其實在夫妻倆公開懷孕喜訊後，廖科溢就不時地在臉書鼓勵秦綾謙，就算她懷胎3個月，還是稱讚對方是激瘦人，甜喊「老婆辛苦了，我們一起加油」。

在去年廖科溢宣布與秦綾謙再婚，他隨即遭到前女友踢爆劈腿欠錢等醜聞，但他當時堅稱婚後沒有不忠行為，強調秦綾謙是他的真愛，而秦綾謙也一直支持他，毫無動搖，夫妻感情令人稱羨。