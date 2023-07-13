受疫情影響，新北市貢寮海祭暫停3年，新北市觀旅局今舉辦「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」活動開幕式，本次海祭將在8月4至6日登場，將有30組國內外獨立創作樂團卡司表演，包含持修、美秀集團、麋先生等超人氣樂團，市府也公布「海洋獨立音樂大賞」會前賽30強名單，最後10強將在8月5日於貢寮舉行決賽。

新北市副市長陳純敬、觀旅局長楊宗珉、視覺總監李明道和海洋獨立音樂大賞評審團代表今為貢寮海祭活動揭開序幕，陳純敬說，貢寮國際海洋音樂祭將邁入第20屆，台灣經典的音樂盛事，歷年來孕育出許多知名歌手和樂團，為傳遞原創音樂精神，希望延續音樂祭，讓音樂團體能有展現自我的機會，延續台灣原創音樂發展。

觀旅局指出，「海洋獨立音樂大賞」有156組個人和團體報名，將由評審團代表朱劍輝、吳蒙惠、阿強、林揮斌、陳如山等知名音樂老師們初選出30強，會前賽將在本月21至23日於淡水漁人舞台舉辦，最後遴選出10強，並於8月5日在貢寮福隆海水浴場辦理比賽。

另外，為期3天的海祭活動也邀請眾多知名樂團與歌手，包含拍謝少年、甜約翰、美秀集團、老破麻O.S.D、KASIRAW鹹豬肉、麋先生、四分衛、陳建年、董事長樂團以及來自韓國的DickPunks及泰國團體Getsunova等，各樂團還會跨界演出，像是八十八顆芭樂籽和隨性Random、第三十四屆金曲獎雙得主葛西瓦、Matzka將共同演出。

為推廣貢寮漁產，觀旅局今年海祭也與「有趣市集」合作，推出含九孔鮑、石花凍及海菜的特色料理，邀請攤位擺設，讓各地樂迷能享受在地美食，滿足視覺、聽覺和味覺的感受。

另外，觀旅局提醒，市府未以「新北市貢寮國際海洋音樂祭」活動名稱設置官方臉書粉絲專頁，呼籲民眾勿擅用官方名義或活動名稱的立場，張貼與活動本身無關資訊，維護支持原創音樂的初衷，詳情可至新北市貢寮國際海洋音樂祭官網 ( http://hohaiyan.ntpc.gov.tw ) 、新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。