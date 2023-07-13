民權大橋是連接台北市內湖及松山的重要交通要道，不過從完工通車至今橋齡超過40年，近年多有市民陳情行經橋上伸縮縫附近時感受到明顯跳動情形，影響行車之安全及舒適性，經新工處檢視現地狀況，決定藉由重建橋梁上部結構來徹底解決行車不適問題。

北市新工處工務科長蕭志龍表示，民權大橋是聯繫台北市松山區與內湖區的主要橋樑，上下班時間也時常是車流量高峰區域，不過民權大橋從1982年完工通車至今已經超過40年，近年來有許多民眾陳情，表示行經橋上伸縮縫附近時感受到明顯跳動情形，影響行車之安全及舒適性。

蕭志龍說，經新工處檢視現地狀況，決定辦理「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」，藉由重建橋梁上部結構來徹底解決行車不適問題，因此改建工程也於2021年逐步開工，預計於2025年4月完工。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，便橋車道數依據原有主橋車道數配置，仍維持原有車道數量，因此預估車行順暢度應該能與過往一樣，敬請用路人安心駕駛。

洪辰儒說，由於橋樑上部結構改建工程工序較為複雜，後續仍有數次交通維持轉換措施，施工期間給用路人帶來不便，新工處在此請市民朋友們體諒，並會以最嚴謹的態度來讓工程儘早完工，提高公共設施的服務水準，也給市民更舒適的生活空間。