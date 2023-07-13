行政執行署宜蘭分署13日上午赴基隆八斗子漁港查封一艘49噸的漁船，若船主持續不繳清欠費，漁船將遭法拍。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

行政執行署宜蘭分署13日上午赴基隆八斗子漁港查封一艘49噸的漁船，若船主持續不繳清欠費，漁船將遭法拍。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

宜蘭一名40歲的李姓男子，因為欠繳就業安定費、健保費用等，合計新台幣50萬餘元，法務部行政執行署宜蘭分署經清查，發現李男名下有一艘49噸的流網漁船，13日上午赴基隆市八斗子漁港，將其查封。

行政執行署宜蘭分署透露，住在宜蘭的李男，因為未繳納就業安定費、健保費用共50萬餘元，經勞動力發展署、中央健康保險署移送至宜蘭分署執行，但李男一直以工作忙碌置之不理。宜蘭分署已經執行其名下存款、薪資，亦未能清償欠款。

宜蘭分署進一步清查李男的財產，發現李男不但在頭城鎮有一間與親戚共有之三層樓透天建物，名下還有一艘105年間買賣取得之49.94噸的流網漁船。而且這艘漁船還向漁會貸款逾千萬元，目前正常繳款中，並非無繳款能力。

宜蘭分署調閱漁船的入出港紀錄，發現漁船停泊在基隆的八斗子漁港，13日上午便由行政執行官帶隊，會同海巡署北部分署第二岸巡隊到八斗子漁港進行漁船查封。若李男不繳納欠款，漁船將遭法拍。

宜蘭分署長吳廣莉呼籲民眾，收到移送機關繳款通知，務必於繳納期限內自行繳清，如確有經濟困難，亦應聯繫執行分署說明經濟狀況後辦理分期事宜，切勿心存僥倖、置之不理。以免移送執行後，遭扣薪、扣存，甚至查封車輛、船舶、不動產等，得不償失。