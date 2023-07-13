桃園市消防局日前接獲民眾報案，年約60多歲男性於工作時突然感到身體不適，119指揮中心立刻派遣大林分隊出勤，發現患者疑似下壁心肌梗塞，立即連線資料給醫師判讀，並先啟動心導管手術整備，到院後患者院內心跳停止，經搶救後男子康復出院。

男子出院後到大林分隊感謝，慶幸當天測出心肌梗塞前兆後馬上送醫裝葉克膜及接受心導管手術，經過約1個月住院及復健，出院後有種重獲新生的感覺，十分感謝大林分隊戴志桓與黃柏超兩位救護人員的幫忙。戴及黃兩人皆表示非常開心聽到手術成功及康復出院的消息，謙稱只是盡自己的本份而已，未來也會繼續努力將所學應用在工作上，幫助更多有需要的民眾。

大林分隊長黃章瑋表示，救護人員施做12導程心電圖後，可透過無線傳輸給醫師判讀，並準備啟動心導管手術，患者到院後立即爭取搶救時間，有效提升心肌梗塞患者存活率。呼籲有心臟病病史的民眾，如發生持續胸痛伴隨噁心、嘔吐或冒冷汗等症狀，應儘速就醫檢查。