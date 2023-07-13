PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，過去近20年間，聯準會曾出現過兩次暫停升息後轉為降息的紀錄，對照S&P500指數在暫停升息期間，往往能繳出雙位數報酬率，之後的降息更是創造另一波多頭行情。根據統計，2006年6月至2007年9月暫停升息期間，美股大漲16%之多，而2018年12月至2019年7月，聯準會也是暫停升息循環，期間S&P500強彈20%，且當聯準會開啟降息循環後，美股更是持續上漲近一成之多。

葉家榮指出，看好美股在暫停升息以及企業獲利落底回升帶動，搭配近期熱門的生成式AI議題，有望正式展開多頭走勢，根據統計，美股11大產業中，包括通訊服務、公用事業、必需與非必需消費、資訊科技、工業、不動產、醫療等都有機會在第四季繳出獲利正成長，而與AI相關的雲端龍頭與NVIDIA更有望成為獲利正成長的最大貢獻企業。

針對通膨與聯準會動向，葉家榮分析，在經歷過去一年大幅升息後，CPI已從去年高點連續下滑至3%，顯示通膨已逐漸受到控制，雖然核心通膨回落速度較為平緩，最新年增率為4.8%，不過仍來到2021年10月最低，且低於預期的5%。除了CPI為市場關注經濟數據，民間的房租指數亦為追蹤通膨的關鍵指標，觀察美國Zillow租金指數可發現，美國租金價格已於2022年2月見頂，房租通膨年增率出現反轉，後續通膨可望進一步回落。

隨著通膨趨緩，葉家榮說明，目前市場對於7月升息一碼已有共識，至於降息時間點，回顧過去30年共經歷4次升息循環，最後升息至首次降息時間約為5至15個月，依據歷史經驗，緊縮政策後，馬上轉向寬鬆的可能性不大，預估至少要到明年才有可能啟動降息。