由台灣大MyVideo共同出品，由伊藤潤二漫畫作品改編的真人影集《聰明鎮》，是亞洲首部伊藤潤二作品真人化影集，由台灣團隊改編製作，已入選2022年韓國富川影展，是「IT Project」創投項目中唯一台灣作品，展現台流影視實力。台灣大致力將IP價值極大化，未來《聰明鎮》延伸如舞台劇、主題曲、影集等多元化作品，讓新世代媒材賦予經典作品立體生命。

台灣大2022年推出「MyMoji元宇宙分身製造艙」，全台首創3D虛擬分身建模服務，360度由上至下環繞拍攝，只需站定3秒，一次性全身拍攝，30秒即可產出能動能跳的真人3D模型。此次跟「伊藤潤二 恐怖體驗展2」合作，透過台灣大MyMoji製作真人數位分身，就能打開元宇宙，以第一人稱走進伊藤潤二作品場景，體驗與人氣角色「富江」、「雙一」及「人頭氣球」等角色互動。

台灣大表示，全台唯一MyMoji 3D數位分身持續優化內容模組，主題貼圖套件已累積超過600款，供民眾將其3D數位分身製作成LINE和GIF貼圖、拍攝虛實同框的AR影像，個人化、沉浸式社群體驗，廣受消費者喜愛，今年上半年MyMoji APP下載數較去年同期年增1倍，虛擬分身貼圖數則累積43,000多張製作，今年上半年相較去年同期年增89%。