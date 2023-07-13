疫情解封，又遇上暑假出遊熱潮，堪稱旅宿業大旺季，但也使得非法日租套房越加猖獗，交通部觀光局統計，台中市日租套房約187家、為全台第二多，藍、綠議員憂心衍生治安等問題，要求市府加強稽查，同時研議辦法輔導非法日租套房合法化；市府觀旅局強調，今年1至6月稽查169家次，呼籲消費者應留意。

拿出交通部觀光局的統計數字，全台未合法旅館及日租套房共989家，其中，台中市有187家、僅次於台北市的201家，為全台第二多，民進黨台中市議員江肇國抨擊，台中市非法日租套房全台第二多，顯示市府的查緝、輔導仍不夠。

國民黨台中市議員陳文政表示，日前就曾接獲民眾反映，指稱自家社區內就有日租套房非法營業，導致出入群眾複雜，很擔心社區內的安全問題，但因為舉證困難，該名業者也有恃無恐；建議市府應加強查緝並增加稽查人力，尤其可研議提高檢舉獎金、提供民眾檢舉指引等。

江肇國則說，過去兩年受疫情影響，旅宿業經營困難，而日租套房成本低、利潤高，可能也是數量增多的原因，查緝、開罰只是手段，更可能衍生安全、消費糾紛等問題，市府應思考如何納管、輔導非法業者合法化，讓消費者住宿更有保障，政府單位與業者只是「你追我跑」的查緝也非常久辦法。

台中市府觀旅局長陳美秀表示，市府會定期與不定期稽查日租套房，尤其暑假旺季會加強稽查，且若民眾檢舉也會立即查處；呼籲消費者要住宿時可上觀光局網站，選擇合法的旅宿業者。

觀旅局強調，為保障住宿安全，市府已將日租套房列為專案取締重點，除上網搜尋相關違規廣告等資料列管，並加強稽查，今年上半年稽查169家次、裁罰非法經營者112件；另呼籲民眾選擇住宿地點前先至「台灣旅宿網」查詢全國合法旅宿。